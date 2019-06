Danach bewertet rund ein Drittel aller Befragten das eigene Unternehmen in Bezug auf die wirtschaftlich vorteilhafte Nutzung von BI und Analytics in verschiedenen Unternehmensbereichen positiv. Vorreiter beim Einsatz dieser Technologien ist die IT-Abteilung: Mehr als ein Drittel (36 Prozent) der CIOs betrachtet diesen als sehr erfolgreich. Unter deutschen CIOs beläuft sich der Anteil allerdings nur auf 23 Prozent. 17 Prozent von ihnen urteilten im Gegenteil mit „überhaupt nicht erfolgreich“. Die Ergebnisse der inzwischen sechsten weltweiten Logicalis-Umfrage belegen damit einen deutlichen Nachholbedarf bei deutschen Unternehmen in den genannten Bereichen. Für die aktuelle Logicalis Global CIO Survey 2018/19 befragte Logicalis im Zeitraum von Juni bis August 2018 814 CIOs aus allen Branchen in 24 Ländern in Europa, den USA, Asien, Südamerika und Australien.

Weniger IoT- und KI-Nutzung in Deutschland

Auch in den Bereichen „Internet of Things“ (IoT) sowie „Künstliche Intelligenz“ (KI) zeigen die Resultate der Studie eine deutliche Diskrepanz zwischen globaler und deutscher Einschätzung auf. Insgesamt gibt nahezu die Hälfte der CIOs an, dass ihr Unternehmen IoT-Technologien bereits nutzt (Vorjahr: 24 Prozent). In Deutschland sind es nur 27 Prozent. Insbesondere in den Segmenten „verbesserter Kundenservice“, „Verbesserung bestehender Produkte und Dienstleistungen“ sowie „Kreierung effizienter Prozesse“ setzen deutsche CIOs entsprechende Lösungen deutlich weniger ein (Abweichung von mehr als 10 Prozent). Nicht anders sieht es bei Nutzung von KI und Machine-Learning -Technologien aus: Global setzen 44 Prozent der Unternehmen bereits auf KI beziehungsweise Machine Learning. In Deutschland sind es nur 28 Prozent.

Warten deutsche Firmen auf den richtigen Moment?

Offenbarte die 2016-er Befragung eine Rückständigkeit im Bereich der Digitalisierung, stellte sich die Situation 2017 anders dar: „Wir sahen, dass die deutschen CIOs nicht nur eine Aufholjagd gestartet, sondern in Teilen auf die Überholspur gewechselt hatten“, sagt Christian Werner, CEO der Logicalis GmbH. „Dies könnte sich nun im Bereich neue Technologien wiederholen. Wir beobachten bei den deutscher CIOs oftmals eine zunächst abwartende Haltung, bis die Lösungen ausgereifter, die Anwendungsszenarien klarer und der Nutzen offensichtlicher sind“, erläutert Werner. Erst dann würden Technologien adaptiert, dies jedoch meist zielgerichteter und im Ergebnis erfolgreicher.