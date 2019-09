Logicalis investiert in das Industrielle Internet of Things (IIoT): der Anbieter aus Neu-Isenburg hat die Abteilung für Cisco-basierte Lösungen und IIoT-Services aus dem Hause Hopf übernommen. Die Schwalbacher Hopf Vertriebsgesellschaft mbH ist auf Komplettlösungen im Bereich Industrial Ethernet und IIoT spezialisiert.

Der IIoT-Markt gilt als dynamisch. Das US-Marktforschungsinstitut Gartner erwartet, dass bis 2023 rund 30 Prozent der großen Konzerne IIoT-Plattformen on premise installiert haben werden. Aktuell sind es fünfzehn Prozent. Logicalis-CEO Christian Werner ist überzeugt: „Neue Technologien rund um IoT sind Katalysator für Innovationen in Unternehmen und gleichzeitig die Basis für neue Geschäftsmodelle.“ Das Unternehmen will sich in Sachen Industrial Networking besser aufstellen, um Kunden beim Zusammenwachsen von IT und OT (Operational Technology) zu unterstützen.

Ein weiterer Vorteil liegt für Logicalis in seiner verstärkten Rolle als Cisco Global Gold Partner. Das Portfolio der Neu-Isenburger umfasst nun alle Bereiche von Hard- über Software bis zu Managed-Services-Angeboten. Dazu zählen auch die Industrial Networking- und Connected Factory-Lösungen von Cisco.

Logicalis zielt mit der Übernahme insbesondere auf Anwenderunternehmen aus Manufacturing und Automotive ab. CEO Werner will den Industrieunternehmen „als digitaler Wegbereiter“ zur Seite stehen.