Welche Technologietrends setzen sich durch, welche Rolle erfüllen CIOs in puncto Innovation, wie nutzen sie Geschwindigkeit als Wettbewerbsvorteil und wo sehen sie die dringendsten Sicherheitsanforderungen – diese und weitere Fragen richtet Logicalis an IT-Entscheider weltweit. Der Neu-Isenburger Spezialist für IT-Solutions und Managed Services will ein unverfälschtes Bild aus der Praxis gewinnen und startet bereits zum achten Mal seine „CIO Survey 2019“. Die Teilnahme ist kostenlos und dauert nach Firmenangaben wenige Minuten. Die Daten bleiben anonym. Ende dieses Jahres will das Unternehmen die Ergebnisse veröffentlichen. Alle Befragten erhalten die Studie vorab exklusiv.

Jetzt teilnehmen