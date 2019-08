Planen Sie derzeit den Einsatz einer UCC-Lösung und sind auf der Suche nach der passenden Lösung? Dann finden Sie im Folgenden einige Tipps für die Auswahl – achten Sie auf folgende Kriterien: Umfang der Produktlinie: Der Anbieter stellt im Idealfall eine komplette Palette von aufeinander abgestimmten Kommunikationslösungen bereit, vom IP-Telefon und der PBX über eine Collaboration-Software bis hin zum Videokonferenzsystem. Anbindung an vorhandene Infrastruktur: Der Nutzer sollte nicht genötigt werden, seinen Telefonanbieter oder die TK-Anlage zu wechseln. Daher prüfen, ob Gateways vorhanden sind, über die sich vorhandene Telefonanlagen mit der Cloud-PBX kombinieren lassen. Das erleichtert die Migration. Bereitstellungsmodelle: Idealerweise hat der Nutzer die Wahl, wie er eine UCC-Lösung nutzen möchte: im eigenen Rechenzentrum ("on prem"), im Rahmen eines Hybrid-Modells (on prem und Cloud) oder in Form eines reinen Cloud-Ansatzes. Sicherheits-, Datenschutz- und Compliance-Standards: Die Lösungen müssen gängige Security- und Compliance-Normen erfüllen. Dazu zählen branchenspezifische Vorgaben wie PSD2 und PCI DSS, zudem Datenschutzregelungen wie die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Schutz der Kommunikation: Die gesamte Kommunikation muss Ende-zu-Ende verschlüsselt sein. Ausfallsichere Infrastruktur: Wichtig ist, dass die UCC-Lösung über mehrere Cloud-Rechenzentren in einer Region zur Verfügung steht. Bei Ausfall eines Datacenters kann dann ein anderes einspringen. Einfache Bedienung: Unverzichtbar ist eine einfache und intuitive Bedienung der Kommunikations- und Collaboration-Lösung. Je komplexer ein System, desto geringer der Nutzen und umso höher die Ablehnung durch die Mitarbeiter. Selbsthilfefunktionen: Den Nutzern sollten Self-Service-Funktionen zur Verfügung stehen, die sie bei der Konfiguration, Bedienung und Beseitigung von Problemen unterstützen. Das entlastet auch die IT-Abteilung. Einfaches Management: Vor allem für die Verwaltung der Telefonie-Services, etwa von Durchwahlbereichen und Direktwahlnummern, sind Tools von Vorteil, die übersichtlich und einfach zu handhaben sind. Gleiches gilt für Analyse- und Reporting-Funktionen. Variable Lizenzierung: Im Idealfall stehen mehrere Lizenzmodelle zur Wahl, etwa eine Lizenzierung für das gesamte Unternehmen oder einzelne Arbeitsplätze. Zudem stellen Anbieter ihren Kunden Services kostenlos zur Verfügung, Cisco ergänzt Webex Calling beispielsweise kostenlos um die Collaboration-Lösung Webex Teams. Unterstützung durch qualifizierte Partner: Ein besonders wichtiger Faktor ist eine kompetente Betreuung durch einen Spezialisten. Sie unterstützen Kunden bei der Auswahl, der Einführung und beim Betrieb einer UCC- und Cloud-Telefonielösung.